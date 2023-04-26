В ЮАР выдали разрешение на поиск газа и нефти на шельфе у западного побережья страны

В Южной Африке выдали разрешение на поиск газа и нефти на шельфе у западного побережья страны, сообщает агентство Bloomberg.

Разрешения были выданы компаниям TotalEnergies и Africa Oil Corp. Отмечается, что разведка глубин будет вестись в районе так называемой «Оранжевой котловины», в 220 км от прибрежного города Кейптаун. Уточняется, что TotalEnergies планирует пробурить десять тестовых скважин южнее от крупного месторождения нефти и природного газа на шельфе, принадлежащем соседней с ЮАР Намибии.

В районе «Оранжевой котловины» могут находиться крупные запасы нефти и природного газа, при этом глубина в том районе составляет от от 2,8 тыс. до 4,2 тыс. метров.

Ранее посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщил, что государственная южноафриканская компания PetroSA хочет возобновить переговоры с «Газпромом» по вопросу инвестиций России в энергосектор страны.