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«Коммерсантъ»: Ladoga начнет производить ликер Fruko Schulz

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Крупный производитель и дистрибутор алкоголя ООО «Группа «Ладога»» (Ladoga) в конце марта 2023 года получил декларацию о соответствии для выпуска ликеров «Фруко Шульц Трипл Сек» крепостью 20% и «Фруко Шульц Кофейный» (20%). Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестра Росаккредитации.

Компания планирует производить напитки на своем заводе в Санкт-Петербурге мощностью 5 млн дал в год.

Ликеры Fruko Schulz выпускают на основанной в 1898 году фабрике мощностью 1,5 млн дал в год в Чешской Республике. Как написал «Ъ», в 2010 году завод перешел под контроль владельцев группы Ladoga, которая производит водку «Царская», джин Barrister, виски Fowler`s.

В Ladoga газете сказали, что декларацию на ликеры «Фруко Шульц» получили в рамках подготовки потенциальной базы для партнерства компаний.

В первой половине марта в Ladoga сообщили о начале выпуска коктейлей крепостью до 35% под брендом «Царская».

На прошлой неделе отечественный производитель сиропов «Вкусная жизнь» подал иск к структуре итальянской компании Davide Campari — Milano (DCM) — с требованием снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz.

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