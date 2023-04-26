Эксперт оценил новый тариф «Межгород» сервиса «Яндекс Gо»

Новый тариф «Межгород» для поездок из Москвы в Подмосковье и обратно запустил сервис «Яндекс Gо» в среду, 26 апреля.

«Межгород» разработан, чтобы лучше учитывать особенности длинных переездов. Теперь поездка включает бесплатное ожидание в пути на 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге. Можно вызвать машину заранее на конкретное время, а можно заказать с подачей на ближайшее. Поездка по «Межгороду» будет дешевле, чем в случае заказа такси по тому же маршруту в «Экономе».

Тариф повысит привлекательность такси, считает председатель Московского профсоюза такси «Добро» Николай Колодов.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что, большого спроса на дальние поездки, как правило нет, однако новый тариф, позволяющий заказать такси из Москвы в 22 города Подмосковья и их ближайшие окрестности и обратно, по его мнению, «найдет свою аудиторию», тем более, сейчас начинается дачный сезон.

Председатель Московского профсоюза такси уточняет, что работа по такому тарифу может оказаться привлекательной и для водителей. Кто-то предпочитает дальние поездки, кому-то может потребоваться съездить за город по своим делам − за счет появления тарифа «Межгород» водители могут совместить приятное с полезным.

По сообщениям компании, после завершения поездки алгоритм начнет искать обратный заказ, чтобы путь назад не был холостым. Если клиент не найдется, сервис компенсирует разницу между тарифами.

При этом эксперт подчеркивает: водитель сразу увидит, что место назначения − другой город и сможет решить, готов принять такой заказ или нет.

«Водитель может отключить у себя в приложении возможность таких заказов, если его не устраивает работа с данным тарифом», − добавляет Колодов.

Новый тариф «Межгород» будет действовать для поездок из Москвы в Звенигород, Чехов, Электросталь, Серпухов, Орехово-Зуево, Ступино и другие направления Московской области, которые пользуются особой популярностью в дачный сезон.