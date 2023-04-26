Аналитик Маслов допустил, что России хватит запасов нефти еще на 36 лет

России хватит рентабельных запасов нефти при нынешних темпах добычи и уровне потребления примерно на 36 лет. Такой прогноз «Ленте.ру» дал аналитик ФГ «Финам» Андреей Маслов.

«В целом при текущей добыче и потреблении в России вполне хватит рентабельных запасов нефти на ближайшие 30 лет. Рентабельные — те, которые можно извлечь с использованием текущих технологий. Если говорить об известных запасах в целом, то их хватит еще примерно на 36 лет», — отметил Маслов.

26 апреля российский вице-премьер Александр Новак в ходе своего выступления на марафоне «Знание. Первые» заявил, что Россия перенаправила в Азию, в том числе Китай и Индию, около 20% нефти, прежде поставляемой в Европу. Также Россия сократила поставки газа в Евросоюз, уточнил Новак. По его словам, поставки и этих энергоресурсов были перенаправлены на другие рынки – в том числе в Китай. Так, поставки топлива по трубопроводу «Сила Сибири» увеличились примерно на 50% по итогам прошлого года.

По словам Новака, Россия заключила соглашения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Средней и Центральной Азии, Африки и Латинской Америки о поставках энергоресурсов.