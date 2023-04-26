Минюст США оштрафовал British American Tobacco на $629 млн за поставки в Северную Корею

Министерство юстиции США оштрафовало британского производителя сигарет British American Tobacco (BAT) и ее дочернюю компанию BAT Marketing Singapore (BATMS) за торговлю в КНДР в обход американских санкций. Информацию об этом пресс-служба ведомства опубликовала на своем сайте.

В рамках урегулирования возбужденного уголовного дела по статьям о мошенничестве и нарушении санкционного режима компании согласились выплатить американскому Минюсту $629 млн.

В 2001 году BATMS совместно с северокорейской компанией создала предприятие для производства и распространения сигарет в КНДР. В 2007 году BATMS избавилась от своей доли, продав ее за €1. В BAT тогда объявили, что отказываются от ведения бизнеса в КНДР.

По версии Минюста, BAT оставила за собой контроль над производством и продажей сигарет, а бывший северокорейский партнер расплачивался за поставки в долларах через сеть подставных компаний и счета в банках Сингапура, Китая и США. В общей сложности компания получила около $415 млн дохода.

Кроме того, BAT выплатит $508 млн для урегулирования потенциальных гражданских исков к компании в связи с нарушением ограничительных мер США против КНДР. В общей сложности компании заплатили $1,1 млрд штрафа.

В первой половине февраля в British American Tobacco сообщили о планах завершить продажу своей части бизнеса в России и Белоруссии до конца 2023 года.