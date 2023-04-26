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Силуанов: кризисы окажут влияние на Россию, так как она является частью мировой экономики

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Пресс-служба Российского общества «Знание»

Министр финансов Антон Силуанов, выступая перед участниками марафона «Знание.Первые», оценил влияние мировых кризисов на экономику России, в том числе недавних событий в финансовом секторе США. Его слова передал ТАСС.

«Будут ли влиять на нас кризисы? Вы сказали, в США. Конечно будут, потому что эти кризисы в той или иной стране повлияют в целом на мировую экономики», — отметил Силуанов.

Он объяснил, что Россия является частью мировой экономики , поэтому кризисы в мире будут влиять и на внутреннюю экономику – в том числе на спрос на российские товары и услуги. Кроме того, возникнет необходимость перенаправления экспорта на другие рынки или производства востребованных в условиях кризиса товаров, считает Силуанов.

В свою очередь, зампред правительства Александр Новак на марафоне назвал вызовы, с которыми сейчас сталкивается российская энергетическая отрасль. Среди них — переход от традиционной энергетики к возобновляемым источникам энергии, вмешательство недружественных стран в рыночные механизмы, беспрецедентный шаг коллективного Запада по введению потолка цен на нефть и резкое падение спроса на энергоносители в период пандемии коронавируса.

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