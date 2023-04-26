Песков: активы «Фортум» и «Юнипро» в России уже переданы «Росимуществу»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что доли иностранных акционеров в ПАО «Фортум» и «Юнипро«были переданы во временное управление «Росимуществу» в соответствии с указом главы государства Владимира Путина.

«С момента подписания. Там, конечно, какой-то процесс бюрократический. Но, конечно, с момента подписания указа», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, перешли ли доли в распоряжение «Росимущества».

Ранее Песков заявил, что главная цель указа об изъятии иностранных активов — дать зеркальный ответ на изъятие активов РФ за рубежом.

По словам официального представителя Кремля, перечень предприятий, которые находятся под внешним управлением, может быть расширен.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом. Согласно указу, ответные меры подразумевают введение внешнего управления активами недружественных стран, находящимися в России, которое может быть прекращено по решению главы российского государства.

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