Орешкин назвал развитие внутреннего рынка ключевым направлением национальной экономики

Клюевыми моментами развития национальной экономики на ближайшие годы являются опора на внутреннее производство и потребление, сокращение социального неравенства и новое международное взаимодействие. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в ходе своего выступления на марафоне «Знание. Первые», написало агентство РИА Новости.

«Первое — самое важное, то, что мы в предыдущие годы недостаточное внимание уделяли освоению своей страны. Если посмотреть на такой показатель, как доля импорта во внутреннем потреблении, для России этот показатель составляет 23%, то есть каждый четвертый товар или услуга, потребляемая нашими гражданами и компаниями, она импортного производства», — сказал Орешкин.

Помощник президента привел в пример США, которые импортируют 15% товаров для внутреннего потребления. Россия, по его словам, импортирует 23% товаров. Орешкин призвал стремиться к американскому опыту.

Как отметил помощник главы государства, акцент на развитие внутреннего рынка коснется, в том числе сферы туризма, промышленности, сельского хозяйства.

На прошлой неделе руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Яков Сергиенко выразил мнение, согласно которому попавшие под международные санкции российские предприятия столкнутся с нехваткой технического оборудования через 2-3 года.