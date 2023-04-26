В Казахстане рассказали об усилении работы банков по соблюдению санкций против России

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова рассказала о работе властей республики над тем, чтобы не содействовать обходу антироссийских санкций со стороны Запада. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы соблюдаем полностью требования, которые выставляют регуляторы, а также требования, которые выставляют соответствующие внешние банки-корреспонденты для наших банков», — отметила Абылкасымова.

По ее словам, банки и финансовые организации страны смогли усилить соответствующие процедуры. Речь идет как об использовании иностранной валюты в расчетах, так и о работе с санкционными лицами.

Она добавила, что Казахстан следит за тем, чтобы страна не стала хабом для обхода санкций при проведении торговых сделок.

25 апреля помощник министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила об угрозе применения вторичных санкций к компаниям и банкам Казахстана в случае содействия в обходе антироссийских санкций. Она отметила, что частный сектор и правительство республики должны принимать во внимание возникшие риски.

До этого американский Минфин сообщал, что сотрудники ведомства в апреле посетят Австрию, Германию, Италию, Казахстан, Киргизию и Швейцарию, где проведут консультации по вопросам, связанным с противодействием обходу санкций, которые были введены в отношении России.