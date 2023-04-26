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Bloomberg: ЕС не может выполнить грандиозные планы по выработке ветровой энергии

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Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Европа не смогла стать энергонезависимой с помощью ветряных электростанций, так как регион не смог выполнить своих грандиозных планов по выработке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европа не смогла побороть зависимость от российского газа с помощью ветряных электростанций, и не достигнет поставленной к 2030 году цели, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что к концу десятилетия пять стран Европы совместно смогут достичь цели по выработке энергии в 88 гигаватт, что составит 75% от поставленной задачи. Кроме того, расходы на строительство новых «ветряков» также сократились. Например, по итогам 2022 года не было ни одного инвестиционного решения по поводу новых морских ветроэлектростанций. Однако в этом году уже произошли определенные изменения и инвестиции появились.

По данным агентства, есть определенные проблемы с рядом проектов, так как расходы на них резко возросли. То есть итоговая цена строительства стала значительно превышать цены, по которым компании согласились продавать электроэнергию.

В середине января главный исполнительный директор компании Vestas, производящей ветряные турбины, Хенрик Андерсен заявил, что Европа терпит неудачу в своем плане использования возобновляемых источников энергии, поскольку стоимость их разработки стремительно растет.

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