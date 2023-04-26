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Российский ТЭК попросил власти продлить сроки перехода на отечественные IT-решения

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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России попросил правительство пересмотреть сроки перехода на российские IT-решения. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол совещания комиссии Госсовета по энергетике по вопросам импортозамещения программно-аппаратных комплексов (ПАК) и программного обеспечения (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры ТЭК при участии Минэнерго, Минцифры.

В Минэнерго отметили, что для перехода на российские системы необходимо вывести из эксплуатации первичное оборудование, то есть генераторы, трансформаторы и прочие устройства. Это, в свою очередь, увеличивает риск энергодефицита в стране, так как оборудование необходимо будет остановить на несколько месяцев. Поэтому по итогам совещания комиссия предложила, что лучше всего продлить сроки импортозамещения с 2025 года на более поздние даты.

В Минцифры добавили, что обоснований для переноса сроков импортозамещения в ведомство не поступало. Однако принятие решения о новых сроках по переходу на отечественное оборудование возможно с учетом определения Минэнерго новых конкурентных российских аналогов.

При этом некоторые участники рынка отметили, что замещение западных программ – очень сложный процесс из-за множества алгоритмов и необходимости перепроектирования аппаратной базы, из-за чего необходимо будет останавливать производство, что грозит убытками.

24 апреля газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» писала, что большинство (68%) российских компаний, производящих программное обеспечение (ПО), отметили рост выручки в прошлом году. Это стало возможным благодаря наращиванию уровня конкуренции между местными фирмами после ухода ряда зарубежных корпораций с внутреннего рынка РФ на фоне международных санкций.

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