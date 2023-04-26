Роскомнадзор исключил Spotify из списка компаний, подлежащих «приземлению»

Компания Spotify AB, владеющая музыкальным стриминговым сервисом Spotify, исключена из перечня компаний, которые должны выполнить требования закона «о приземлении». Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН), передает ТАСС.

Согласно сообщению РКН, решение об исключении Spotify из списка компаний, подлежащих «приземлению», было принято на основании заявления и в связи с посещаемостью сервиса менее 500 тыс. российских пользователей.

В ведомстве напомнили, что Роскомнадзор включил Spotify AB в соответствующий перечень в ноябре 2021 года в рамках закона «о приземлении».

С 11 апреля 2022 года Spotify приостановил свою деятельность на территории России, а 20 апреля 2023 года компания направила заявление в РКН об исключении из перечня иностранных лиц в связи с несоответствием критерию посещаемости.

В феврале сообщалось, что онлайн-платформа Spotify приступила к ликвидации юридического лица в России.

Ранее газета «Коммерсанть» со ссылкой на экспертов писала, что рынок музыкального стриминга в России может вырасти на 15-20% к концу 2023 года. Отмечалось, что рост на 15-20% не сможет компенсировать падение 2022 года на 30-50%.