Глава Минфина Йеллен: дефолт в США приведет к экономической и финансовой катастрофе

Дефолт по выплатам по суверенному государственному долгу США приведет к экономической и финансовой катастрофе. В сложившейся ситуации отказ конгресса США поднять верхний предел госдолга не является правильным решением, приводит слова главы Министерства финансов (Минфина) Джанет Йеллен ТАСС.

«Как многие из вас знают, я просила Конгресс повысить или приостановить лимит госдолга. С 1789 года Соединенные Штаты своевременно оплачивали все наши счета. Так должно быть и дальше. По моей оценке — и по оценке экономистов в целом — дефолт по нашему долгу приведет к экономической и финансовой катастрофе», — заявила Йеллен в ходе выступления на ежегодной экономической конференции, проходящей в Вашингтоне.

В случае объявления дефолта по госдолгу американские предприятия столкнутся с ухудшением ситуации на кредитных рынках, а миллионы рядовых граждан лишатся возможности получать выплаты от правительства. Кроме того, невозможность осуществлять выплаты по госдолгу приведет к значительному удорожанию заимствований.

«В более долгосрочной перспективе дефолт приведет к бессрочному повышению стоимости заимствований. Инвестиции в будущем станут существенно более дорогостоящими. Эту экономическую катастрофу можно предотвратить. Решение простое: Конгресс должен проголосовать за повышение или приостановку лимита госдолга», — заключила Йеллен.

21 апреля портал Axios сообщил, что представители Демократической партии США обеспокоены нежеланием президента Джо Байдена обсуждать повышение государственного долга для того, чтобы избежать дефолта. На этом фоне добиться положительного решения по данному вопросу будет непросто, так как большинство в палате представителей в настоящее время занимают члены Республиканской партии, которые в значительной степени не поддерживают возможность поднятия «потолка» госдолга.