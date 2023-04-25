ЦБ: наивно полагать, что Россия сможет полностью отказаться от резервных валют во внешних расчетах

В обозримой перспективе Россия не сможет полностью отказаться от использования ведущих резервных валют в международных расчетах. Несмотря на это, доля расчетов в рублях и национальных валютах «дружественных» стран за последнее время резко возросла, приводит слова первого заместителя председателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина ТАСС.

«Наивно бы было полагать, что мы полностью сегодня можем отказаться от использования резервных валют в расчетах, хотя доля использования в расчетах иных валют — рубля, валют дружественных государств — резко возросла», — заявил Чистюхин в ходе выступления на Национальном нефтегазовом форуме.

В настоящее время во внешнеэкономических расчетах РФ наиболее активно используется американский доллар, евро, рубль и китайский юань. Задействовать национальные валюты других государств в международных транзакциях мешает повышенная волатильность и недостаточная ликвидность ряда расчетных единиц, заключил он.

24 апреля глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов заявил, что более 70% торговых расчетов в торговле России и Китая уже производятся в национальных валютах — рублях и юанях. Данный механизм оплаты является «взаимовыгодным и надежным».