Евросоюз анонсировал усиление контроля над TikTok, YouTube, Instagram* и AliExpress

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил, что с 25 августа ЕС усилит надзор за 19 крупнейшими интернет-сервисами, включая видеоплатформу TikTok, социальную сеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), видеохостинг YouTube, поисковую систему Google, онлайн-магазин AliExpress и другие. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Бретона, дополнительные обязательства вводятся в соответствии с законом о цифровых услугах. Помимо вышеуказанных площадок они распространятся на: маркетплейс Amazon, магазин приложений для системы iOS — AppStore, поисковую систему Bing, сервис бронирования гостиниц Booking, соцсеть Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), навигационное приложение Google Maps, магазин приложений для системы Android — Google Play, поисковик Google, сервис индексации Google Search, рекламную платформу Google Shopping, деловую соцсеть LinkedIn, площадку для поиска изображений Pinterest, соцсеть с самоуничтожающимися сообщениями Snapchat, виртуальную энциклопедию Wikipedia и ритейлер одежды Zalando.

«С большим размахом приходит и большая ответственность», — отметил еврокомиссар.

Ранее глава дипломатии Евроосюза Жозеп Боррелль выразил надежду, что в Twitter усилят контроль за контентом.