Центробанк видит предпосылки для увеличения доли рубля в расчетах с зарубежными партнерами

Центробанк России видит предпосылки для увеличения доли рубля во внешнеэкономических расчетах с зарубежными партнерами, стимулируя их через торговые контракты. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, сообщил «Прайм».

»...есть перспективы по увеличению доли рубля в расчетах...для этого нужно и, в первую очередь, даже возможно не через банки, а через торговые контракты, стимулировать наших зарубежных партнеров, которые обслуживаются в иностранных банках, открывать рублевые корреспондентские счета в России», — отметил Чистюхин.

По его словам, зарубежным партнерам нужно выходить на российские биржи и продавать другие иностранные валюты с учетом валютных пар, которые торгуются, покупая рубли. По мнению Чистюхина, это серьезным образом повысит устойчивость механизмов расчетов.

Одновременно Чистюхин назвал «наивным» предположение о полном отказе от использования резервных валют в расчетах, несмотря на рост доли использования в расчетах иных валют – российского рубля, валют дружественных государств.