Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Центробанк видит предпосылки для увеличения доли рубля в расчетах с зарубежными партнерами

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк России видит предпосылки для увеличения доли рубля во внешнеэкономических расчетах с зарубежными партнерами, стимулируя их через торговые контракты. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, сообщил «Прайм».

»...есть перспективы по увеличению доли рубля в расчетах...для этого нужно и, в первую очередь, даже возможно не через банки, а через торговые контракты, стимулировать наших зарубежных партнеров, которые обслуживаются в иностранных банках, открывать рублевые корреспондентские счета в России», — отметил Чистюхин.

По его словам, зарубежным партнерам нужно выходить на российские биржи и продавать другие иностранные валюты с учетом валютных пар, которые торгуются, покупая рубли. По мнению Чистюхина, это серьезным образом повысит устойчивость механизмов расчетов.

Одновременно Чистюхин назвал «наивным» предположение о полном отказе от использования резервных валют в расчетах, несмотря на рост доли использования в расчетах иных валют – российского рубля, валют дружественных государств.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях