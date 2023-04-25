Еврокомиссия объявила о запуске механизма совместных закупок газа европейскими странами

Страны Европейского союза (ЕС) запустили процесс совместных закупок газа для подготовки к зимнему отопительному периоду. Данный механизм получил название AggregateEU, он необходим в том числе для экономии денежных средств на закупках энергоресурсов, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).

Новый механизм закупок газа был утвержден после принятия так называемого «Постановления солидарности», которое впервые ввело на официальном уровне понятия агрегирования спроса на газ и совместных закупок природного топлива. Данное постановление окончательно согласовали 19 декабря 2022 года в рамках европейской стратегии по преодолению энергетического кризиса, уточняется в документе.

«Aggregateu предлагает новую возможность закупать газ (на тендерной основе — «Газета.Ru») в дополнение к существующим рынкам или практикам, с повышенной прозрачностью и сотрудничеством. Для небольших компаний или тех, кто находится в странах, не имеющих выхода к морю, особенно важно обеспечить стабильные поставки газа по более низким ценам, получив доступ к новым поставщикам и используя коллективный вес ЕС на рынке», — говорится в пояснительной записке.

13 апреля представитель Еврокомиссии (ЕК) Йоханнес Барк заявил, что первые контракты на совместную закупку газа могут быть подписаны до лета текущего года. Согласно механизму Aggregateu, энергетические компании регистрируются на платформе, где размещают свои ожидаемые потребности в газе.