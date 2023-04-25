Азербайджан планирует вдвое увеличить поставки природного газа в Европу к 2027 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что республика готова в два раза увеличить поставки природного газа в Европу к 2027 году. Об этом написал ТАСС.

«Мы планируем удвоить поставки природного газа до 2027 года…В перспективе надеемся поставлять газ не в 6, а в 10 европейских государств», — сказал Алиев.

Президент принял участие в официальной церемонии подписания меморандума о взвимопонимании и сотрудничестве между операторами газотранспортных систем Азербайджана (Socar), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream) и Болгарии («Булгартрансгаз»). Он подготовлен в рамках совместной инициативы Solidarity Ring о повышении безопасности и увеличении объема поставок природного газа в страны Евросоюза.

Сейчас газ из Азербайджана доставляется до Италии, Грузии, Турции и Болгарии, Италии, говорится в материале. В этом году начнутся поставки в Румынию, а если все межсистемные газопроводы будут успешно работать, то к концу года и в Венгрию, и в Словакию, добавляется в публикации.

24 апреля власти Братиславы выплатили около 56,5 млн евро в качестве компенсации за высокие цены на электричество и газ.