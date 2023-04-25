Орешкин: благосостояние Европы базировалось на взаимодействии с Россией и КНР

Благосостояние европейских стран во многом зависело от сотрудничества с Москвой и Пекином. На это указал помощник российского президента Максим Орешкин, принявший участие в просветительском марафоне «Знание. Первые».

Он напомнил, что сейчас члены регионального содружества активно отказываются от контактов с РФ. Из-за этого государства начали лишаться долгосрочных перспектив развития, что уже сейчас видно по отдельным секторам экономики.

«То благосостояние, которое есть в Европе, оно во многом базировалось на внешних факторах, базировалось на сотрудничестве с Россией, с Китаем», — цитирует Орешкина ФАН.