Bloomberg: Польша, Румыния и Венгрия вошли в топ-5 крупнейших заемщиков среди развивающихся стран

С начала текущего года сразу три государства Восточной Европы вошли в пятерку крупнейших заемщиков на международном долговом рынке. Речь идет о странах региона с развивающимися экономиками — Польше, Румынии и Венгрии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

В общей сложности восточноевропейские страны заняли почти $32 млрд на международных рынках с начала текущего года. Наращивание объемов денежных займов связано с энергетическим кризисом и необходимостью обеспечения должной помощи украинским беженцам, уточняется в статье.

«В этом году страны Восточной Европы уже заняли почти 32 миллиарда долларов, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. И впервые за десять лет три государства региона — Польша (9 миллиардов долларов), Румыния (6 миллиардов долларов) и Венгрия (5 миллиардов долларов) — вошли в пятерку крупнейших заемщиков с развивающимися экономиками на зарубежных долговых рынках», — заключается в материале.

25 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что страны Восточной Европы оказались в числе наиболее активных заемщиков на международном долговом рынке. Денежные средства необходимы государствам региона для финансирования субсидий на энергоносители, а также укрепление армий на фоне обострения конфликта на Украине.