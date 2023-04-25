Орешкин заявил, что развитие внутреннего рынка является ключевым направлением экономики РФ

Помощник президента России Максим Орешкин назвал ключевые моменты развития российской экономики, среди них опора на внутреннее производство и потребление, а также снижение социального неравенства. С таким заявлением он выступил на марафоне «Знание».

«Первое — самое важное, то, что мы в предыдущие годы недостаточное внимание уделяли освоению своей страны. Если посмотреть на такой показатель, как доля импорта во внутреннем потреблении, для России этот показатель составляет 23%...», — пояснил Орешкин.

Он упомянул США, где доля импорта во внутреннем потреблении составляет 15%.

«Пример очень неплохой... Это тот пример, к которому надо стремиться...» — пояснил политик.

Как второй важный фактор Орешкин привел снижение географического и социального неравенства.

Третьим направлением Орешкин считает новое международное взаимодействие. Так, смена вектора на Восток и Юг, по его словам, в дальнейшем будет сопровождаться увеличением технологического партнерства.

Среди других задач, по версии помощника президента РФ, выход на технологический и кадровый суверенитет и переход на новый уровень эффективности экономики.

Ранее Орешкин заявил, что благосостояние Европы базировалось на взаимодействии с Россией и КНР.