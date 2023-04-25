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Орешкин счел европейскую экономику умирающей частью мировой

Экономика Европы стала умирающей частью мировой на фоне ее низкого роста и потери конкурентоспособности. Об этом сообщил помощник президента России Максим Орешкин.

Помощник главы государства обратил внимание на недавнее заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о состоянии европейской экономики. Тот в своем заявлении отметил, что благополучие Европы состоит из трех ключевых элементов, один из которых —российские энергоресурсы.

«Рынок Европы и европейская экономика с точки зрения глобальной экономики - умирающая ее часть», — цитирует Орешкина ФАН.

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