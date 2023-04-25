Глава итальянской ассоциации заявил об отсутствии планов компаний уходить из России

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил об отсутствии планов итальянских компаний уходить из России. Об этом написало РБК.

«Кроме компаний из нефтегазового сектора все остались. Некоторые уменьшали количество сотрудников, но никто не покинул Россию… Россия — это большой рынок, он имеет геополитические и геоэкономическое значение. Это не Непал, это Россия», — сказал Торрембини.

Кроме того, есть несколько компаний, которые планируют инвестировать в России в ряд отраслей, в том числе строительные материалы и продукты питания.

«Я не могу сказать кто, естественно, но у нас три-четыре компании даже готовят инвестиции», — рассказал топ-менеджер.

В России работают более сотни итальянских предприятий крупного, среднего и малого бизнеса.

В то же время, по словам президента ассоциации, компании, которые остаются работать в России, сталкиваются с существенными сложностями. Торрембини перечислил их – проблемы с логистикой, финансовые трудности, сложности в банковском секторе, давление со стороны властей Италии и Евросоюза. Впрочем, истальянские фирмы довольно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений, заключил глава ассоциации.