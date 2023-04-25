Орешкин заявил о снижении инфляции в России до 2,5% к концу апреля

К концу апреля текущего года инфляция на внутреннем рынке России составила около 2,5% в годовом выражении. Рост потребительских цен в РФ остается на низком уровне, приводит слова помощника президента Максима Орешкина РИА Новости.

«Зарплаты активно растут, инфляция остается низкой. Уровень инфляции составляет порядка 2,5% на конец апреля», — заявил Орешкин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».

По его словам, вышеперечисленные факторы позволяют с оптимизмом смотреть на сложившуюся экономическую ситуацию на внутреннем российском рынке вопреки действию масштабных международных санкций и торговых ограничений. В то же время разгонять инфляцию не позволяет и продолжающееся банковское кредитование.

«Банковское кредитование продолжается. Оно не ведет сейчас к инфляционным рискам, при этом поддерживает и потребительский спрос, спрос на недвижимость, корпоративное кредитование», — заключил Орешкин.

25 апреля помощник президента Максим Орешкин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года составит 1-2%. На динамику окажут влияние усиливающийся уровень деловой активности представителей бизнес-сообщества и населения.