Помощник президента Орешкин: рост ВВП России составит 1-2% по итогам 2023 года

По итогам текущего года рост объема внутреннего валового продукта (ВВП) России составит от 1% до 2%. Это позволяет с оптимизмом смотреть на складывающуюся экономическую картину на внутреннем рынке РФ, приводит слова помощника президента Максима Орешкина РИА Новости.

На динамику ВВП в текущем году окажут влияние усиливающийся уровень деловой активности представителей бизнес-сообщества и населения. При этом российская экономика демонстрирует позитивные темпы роста с июля прошлого года, уточнил он.

«У нас экономика демонстрирует позитивные темпы роста уже с июля прошлого года. Уровни деловой уверенности и бизнеса, и населения находятся на многолетних максимумах... В целом по году ВВП вырастет где-то от 1 до 2%», — заявил Орешкин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».

25 апреля помощник президента Максим Орешкин сообщил о снижении объема торговли России с европейскими странами. Этот показатель существенно просел по итогам первого квартала текущего года на фоне международных санкций и ограничений. При этом РФ стала больше торговать с рядом других стран, включая Китай, Турцию и другие.