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Еврокомиссия объявила о выделении транша макрофинансовой помощи в €1,5 млрд Киеву

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AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине транша макрофинансовой помощи на сумму €1,5 млрд. Заявление было сделано политиком в Twitter.

«Мы продолжим помогать Украине противостоять российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проведение важнейших реформ», — заявила глава Еврокомиссии.

Транш был предоставлен Киеву в рамках годовой программы помощи Евросоюза на сумму €18 млрд — средства перечисляются ежемесячно. Назначением перевода в Еврокомиссии называют удовлетворение неотложных потребностей украинского государства.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Киеву удалось закрыть дефицит на 2023 год благодаря выделению помощи на сумму €15,6 млрд от Международного валютного фонда и годовой программе Евросоюза, а также взносам других доноров.

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