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Экономист Беляев выразил сомнение в легитимности закона о повышении НДФЛ для работающих из-за границы

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Depositphotos

Решение ввести повышенный НДФЛ для работающих за рубежом будет требовать глубокой юридической проработки и внесения поправок в сопряженные законы, рассказал Pravda.Ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Одной инициативы предложить взимать повышенный налог с того или иного лица только по тому факту, что он работает за границей или находится в России, для этого недостаточно, это должно быть более глубокая легитимная юридическая проработка», — сказал экономист.

Беляев напомнил, что в России такой налог взимается с лица, который работает по месту получения дохода. То есть работодатель данного лица перечисляет НДФЛ в бюджет. Ставка составляет 13% для всех работающих и 15% — для тех, кто получает свыше 5 млн рублей.

«Если это наши россияне, но они работают в иностранной компании на удаленном режиме, и они являются сотрудниками той компанией, в которой они работают. Здесь в России облагать их таким повышенным налогом за то, что они получают доход за границей, я бы не сказал, что это юридически безупречный ход», — сообщил Беляев.

24 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект, который обязывает российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Согласно документу, нововведение должно затронуть всех уехавших, которые используют для работы российский сегмент интернета, либо размещенные в России технические, программно-аппаратные средства. В Минфине уточнили, что налоговые поправки не затрагивают сотрудников по трудовым договорам.

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