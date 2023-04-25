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CTV: закрытие российского неба привело к росту затрат канадских авиакомпаний

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Закрытие российского неба привело к росту затрат канадских авиакомпаний, сообщает портал CTV News.

«Оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией и всем, что находится между ними, предполагает пролет через часть воздушного пространства России», — пояснил бывший операционный директор Air Canada Дункан Ди.

Закрытое для канадских авиакомпаний небо России означает, что перевозчики сталкиваются с критическим ростом затрат на топливо и увеличением времени полета — что, в свою очередь, вызывает подорожание билетов.

Компания Cirium отмечает, что стоимость билета Air Canada в одну сторону из Ванкувера в Гонконг выросла на 41% за период с 2019 по 2023 год, а в Дели из Торонто — на 47% за тот же период.

Ранее Eurocontrol предположил, что запрет на полеты из России в страны Европы сохранится до 2029 года.

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