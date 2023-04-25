«Кинопоиск» удвоил выручку до 15,24 млрд руб. по итогам 2022 года

Российский онлайн-сервис «Кинопоиск» нарастил выручку по итогам 2022 года в 2,1 раза по сравнению с показателем 2021 года, до 15,24 млрд руб. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные отчетности компании.

Убыток от продаж сервиса по итогам прошлого года составил 4,04 млрд руб. Чистый убыток — 3,86 млрд руб. относительно 4,45 млрд руб. в 2021 году.

Другой российский онлайн-сервис Ivi.ru увеличил выручку на 7,7%, до 12,74 млрд руб. по итогам прошлого года. Убыток от продаж этой компании составил 331,7 млн руб., чистый убыток — 693,7 млн руб.

Выручка российского онлайн-кинотеатра «Амедиатека» в 2022 году выросла на 39,4%, до 4,78 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась на 34,5% и составила 1,11 млрд руб. Компания нарастила чистую прибыль на 37,1%, до 970,7 млн руб.

В первой половине апреля газета «Коммерсантъ» написала, что российские онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы отметили рост зрительского интереса к индийским фильмам. В среднем число просмотров такого кино за последний год выросло на 10 — 12%.