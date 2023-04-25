Лавров похвалил платье журналистки вместо ответа на вопрос, мертва ли зерновая сделка

Глава МИД России Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос, мертва ли зерновая сделка. Об этом сообщает РИА Новости.

После завершения первой части заседания Совета Безопасности ООН российский министр направился на встречу с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Корреспондент Reuters задала вопрос Лаврову, мертва ли зерновая сделка, однако глава российского внешнеполитического ведомства лишь остановился перед девушкой и высказался о ее платье.

«Хорошее платье», — заявил он.

Другой журналист также попытался задать вопрос об обвиняемом в России в шпионаже корреспонденте The Wall Street Jornal Эване Гершковиче, однако на него Лавров никак не отреагировал.

Ранее стало известно, что Лавров на встрече с Гутерришем заявлял, что в выполнении Западом российской части зерновой сделки сдвигов нет.

Накануне министр иностранных дел России заявлял, что переданное генсеком ООН письмо с идеями по зерновой сделке требует изучения, но Москва «не видит желания Запада ее по-настоящему выполнять».

Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. Согласно информации ФСБ России, он по заданию американской стороны собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК, он обвиняется в шпионаже.