МИД РФ: Лавров указал Гутерришу на отсутствие сдвигов по российской части зерновой сделки

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что в выполнении Западом российской части зерновой сделки сдвигов нет. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Лавров подчеркнул, что, несмотря на взаимоувязанный пакетный характер указанных соглашений на фоне устойчивых поставок украинских зерновых, конкретных сдвигов в выполнении меморандума Россия — Секретариат ООН до сих пор нет», — сказано в сообщении.

Накануне министр иностранных дел России заявлял, что переданное Гутерришем письмо с идеями по зерновой сделке требует изучения, но Москва «не видит желания Запада ее по-настоящему выполнять».

Ранее Лавров говорил на пресс-конференции по итогам визита в Кубу, что Москва не понимает, каким образом в ООН стараются содействовать выполнению российской части зерновой сделки.

19 апреля заместитель главы МИД России Александр Панкин сообщал, что усилия ООН пока не привели к полной реализации российской части зерновой сделки. По словам дипломата, реализация «российской части сделки с ООН фактически остановилась», однако говорить о полном прекращении ее действия нельзя, поскольку некоторая динамика все еще есть.