Карчаа заявил, что Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что работу на Запорожской атомной электростанции полностью переведут на российские стандарты к 2030 году. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Планы по модернизации и развитию достаточно масштабные. В настоящее время идут процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску. Я думаю, перевод Запорожской АЭС на российские стандарты состоится к 2030 году», — сказал он.

Ранее Карчаа заявлял, что Россия открыта для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в ходе его визита на станцию. Советник отмечал, что речь идет об обсуждении таких вопросов, как обеспечение ядерной безопасности на станции и понимание развития дальнейшей ситуации.

12 апреля советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» говорил, что российская сторона будет детальнее отслеживать случаи давления Украины на сотрудников Запорожской АЭС и надеется на активное вмешательство МАГАТЭ в процесс стабилизации данной ситуации.