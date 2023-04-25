FT: ЕС и Япония выступили против предложения США полностью запретить экспорт в Россию

Представители Японии и стран Евросоюза выступили против предложения США запретить странам Группы семи (G7) весь экспорт в Россию, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

«С нашей точки зрения, это просто невыполнимо», — сказал один из источников издания.

Как заявили газете два чиновника, Соединенные Штаты сделали такое предложение на фоне растущего разочарования Вашингтона существующей системой, которая позволяет Российской Федерации продолжать импортировать западные технологии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и страны – союзники Соединенных Штатов рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию. Отмечалось, что представители стран «Большой семерки» обсуждают эту идею перед саммитом G7, который должен пройти в Японии в мае. Предполагается, что запрет могут ввести все государства Евросоюза, если их удастся вовлечь в эту идею. По данным источников Bloomberg, она еще находится в стадии обсуждения.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что возможное введение странами G7 полного запрета на экспорт товаров в Россию может обернуться для них прекращением зерновой сделки и многим другим, «в чем они нуждаются».