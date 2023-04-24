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Песков: зерновая сделка не продолжится без выполнения ее условий

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Кирилл Брага/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не сможет продолжиться без выполнения ее условий, передает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос о позиции Москвы по вопросу продления зерновой сделки.

В начале апреля Песков напоминал, что часть этого соглашения не выполняется.

Тем не менее 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что РФ продлевает действие зерновой сделки на 60 дней.

21 апреля агентство Kyodo сообщало со ссылкой на источник в японском правительстве, что страны G7 обсуждают возможность запрета всего экспорта в Россию в рамках продления санкционного режима против РФ.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что эта идея подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из России по наиболее чувствительным для G7 категориям, в том числе «для них закончится зерновая сделка».

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