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Бундесбанк: экономика Германии продемонстрировала рост выше ожиданий по итогам первого квартала

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

По итогам первого квартала текущего года экономика Германии продемонстрировала рост выше ожиданий, хотя предыдущий прогноз аналитиков местного Центрального банка предполагал ее сокращение. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные ежемесячного доклада Бундесбанка.

Добиться небольшого роста экономике Германии удалось благодаря восстановлению объемов производства в промышленном секторе. Благодаря этому фактору в стране также увеличился уровень деловой активности, уточняется в материале.

«В первом квартале 2023 года экономика Германии работала лучше, чем ожидалось месяц назад, и активность в ней, вероятно, несколько усилилась. Промышленность восстановилась более существенно, чем ожидалось», — говорится в докладе регулятора.

По итогам последнего квартала прошлого года экономика страны, напротив, демонстрировала снижение на 0,4%. Однако данная динамика изменилась уже в начале текущего года. Снижение цен газ поддержало энергозатратные отрасли, а проблемы в цепях поставок начали постепенно ослабевать. В то же время усилился спрос на автомобили, а в строительном секторе наметилось усиление деловой активности, заключили в Бундесбанке.

16 апреля директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что страны Европы ждет медленный экономический рост и неизменно высокая инфляция в ближайшей перспективе. При этом в большинстве развивающихся стран Европы и некоторых развитых экономиках региона рост потребительских цен продолжит исчисляться двузначными числами.

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