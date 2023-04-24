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Вице-премьер Белоусов счел «взвешенным» прогноз по инфляции в России на 2023 год в 5,3%

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Прогноз Министерства экономического развития (Минэкономразвития) по инфляции в России на 2023 год в 5,3% является «достаточно взвешенным». При этом в стране по-прежнему существуют проинфляционные риски, однако до их реализации на внутреннем рынке дело пока не дошло, приводит слова вице-премьера Андрея Белоусова РИА Новости.

14 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство улучшило прогноз по инфляции в России на 2023 год на 0,2 процентных пункта. В сентябре ожидалось, что рост потребительских цен в стране составит 5,5% по итогам текущего года, нынешняя оценка подразумевает снижение этого показателя до 5,3%.

«Взвешенная, достаточно, оценка. В стране существуют проинфляционные риски, однако признаков их реализации на рынке пока нет», — уточнил Белоусов.

24 апреля глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов заявил, что в настоящее время уровень инфляции на российском внутреннем рынке составляет 3% в годовом выражении. Властям РФ удалось нейтрализовать негативный эффект от большей части введенных международных санкций.

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