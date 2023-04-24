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Центробанк создал стандарт по работе с гражданами, которые должны сразу нескольким банкам

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк подготовил стандарт защиты прав и интересов заемщиков—физлиц при урегулировании долгов по кредитам в разных банках. Об этом написала газета «Коммерсант».

Как следует из статьи, стандарт содержит перечень сложных жизненных ситуаций, при которых рекомендуется проводить реструктуризацию долгов по кредитам в разных банках, и список подтверждающих документов.

Регулятор приводит такой пример. При возникновении проблем с погашением долга человек обычно старается платить по ипотеке, а по потребкредиту может допустить просрочку. При этом банки-кредиторы или не знают друг о друге, или не полностью доверяют друг другу и не могут договориться о временном совместном уменьшении платежей по кредитам, чтобы клиент мог обслуживать оба займа. Один из банков взыскивает долг через суд, и иногда это приводит к тому, что заемщик теряет жилье и становится банкротом.

Заемщик, который столкнулся с потерей работы, продолжительной болезнью и другими сложностями, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании долга. В нем он укажет другие банки, которые выдали ему кредиты, для их последующего взаимодействия. Использование стандарта позволит решить проблему на условиях, приемлемых для всех сторон, уверены в Банке России.

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