Эксперт Шатов допустил, что в ближайшее время доллар может стоить 75 рублей

До конца апреля и в начале мая курс рубля будет находиться в диапазоне 72–75 руб. за доллар США. Такой прогноз газете «Известия» дал партнер Capital Lab Евгений Шатов. В понедельник на торгах Мосбиржи доллар торговался на уровне 81 руб.

«Возможное ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка может оказать влияние на стабилизацию курса рубля в апреле-мае текущего года. До конца апреля и в начале мая курс рубля будет лежать в диапазоне 72–75 рублей за $1», — спрогнозировал Шатов.

Текущее локальное ослабление американской валюты по отношению к рублю эксперт объяснил ростом сырьевых цен и, соответственно, увеличением объема продажи валюты со стороны экспортеров. По словам Шатова, в конце апреля обычно происходит уплата налога на прибыль, что в свою очередь оказывает ограниченную поддержку российской валюте.

24 апреля министр финансов России Антон Силуанов заявил в эфире марафона «Знание», что рубль и юань уже заменяют доллар, все к этому идет. Силуанов отметил, что более 70% торговли России и Китая идет в расчетах в национальных валютах. Силуанов также добавил, что два года назад этот показатель составлял около 30%.