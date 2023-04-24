Силуанов: рубль и юань уже заменяют доллар

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил в эфире марафона «Знание», что рубль и юань уже заменяют доллар, все к этому идет. Его слова приводит ТАСС.

«Мы к этому идем. Плохо это или хорошо, я считаю, что такова ситуация как бы нынешнего времени. Это наша валюта... Заменяет уже», — сказал он.

Силуанов отметил, что более 70% торговли России и Китая идет в расчетах в национальных валютах. Силуанов также добавил, что два года назад этот показатель составлял около 30%.

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода призвал «не увлекаться юанизацией» при международных расчетах. В крупнейших странах Азии доля юаня в расчетах с Китаем находится в пределах 25-35%, что оптимально и для России, заявил Лобода, подчеркнув, что рубль до сих пор является недооцененной валютой. Он отметил, что рубль в торговых оборотах должен быть не менее значимым, чем денежная единица КНР, поскольку обеспечен реальными рыночными активами.