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На Украине конфисковали более 500 тонн принадлежавшей компаниям из России стали

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Vasily Fedosenko/Reuters

Украинское Госбюро расследований информировало в Telegram-канале, что в стране изъяли более 500 тонн принадлежавшей российским компаниям стальной продукции на сумму примерно $109 тыс.

«По материалам Государственного бюро расследований судом арестовано и передано в управление Агентства по розыску и менеджменту активов более полутысячи тонн стальной продукции, принадлежавшей российским коммерсантам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что стоимость продукции составила более 4 млн гривен (около $109 тыс.).

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 25 граждан России, среди которых родственники миллиардера Владимира Потанина и члены семьи сенатора Сулеймана Керимова. Всего в санкционном списке 40 человек. Кроме россиян в нем восемь граждан Мали, четыре гражданина Швейцарии, два — Ирана и один человек с неустановленным гражданством.

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