Центробанк создал стандарт по комплексной реструктуризации долгов граждан у разных кредиторов

Российские заемщики, имеющие одновременно несколько кредитов, получат право на комплексную реструктуризацию долгов сразу от всех кредиторов. Соответствующий стандарт выпустил Центробанк (ЦБ).

В документе описывается процедура комплексной реструктуризации долгов и рекомендации для российских банков по ее проведению. При этом данными рекомендациями смогут воспользоваться не только банки, но и микрофинансовые организации (МФО), уточняется в документе.

«Задолженность по кредитному договору может быть урегулирована следующими способами, согласованными сторонами: снижение размера или отмена начисленных неустоек (полностью или частично); отсрочка исполнения обязательств по погашению основного долга и (или) начисленных процентов (части начисленных процентов) (льготный период) с возможностью одновременного снижения размера периодических

платежей по кредитному договору и (или) увеличения общего срока кредитования», — говорится в материале.

Кроме того, задолженность по кредитному договору может быть также урегулирована с помощью изменения даты периодического платежа по кредитному договору; прекращение обязательств по кредитному договору по соглашению сторон предоставлением заемщиком отступного; реализацией имущества, заложенного в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика (заемщиков) по кредитному договору и другими способами, заключили в ЦБ.

22 апреля Банк России призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян. Руководство валютного регулятора заинтересовано в заключении медиативных межкредиторских соглашений участниками рынка, предусматривающих единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента.