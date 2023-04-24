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Между Британией и Нидерландами построят крупнейшую в Европе подводную ЛЭП

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Между Великобританией и Нидерландами будет построена крупнейшая в Европе подводная ЛЭП, сообщает Reuters.

Об этом заявили министры энергетики двух стран накануне энергетического саммита, который будет проводиться в бельгийском городе Остенде.

Линия электропередачи LionLink сможет передавать 1,8 млн ГВТ в Великобританию с голландской ветряной электростанции, либо такое же количество электроэнергии из Великобританию в Нидерланды.

Линия, разрабатываемая британской национальной электросетью и голландским оператором электросетей TenneT, позволит передавать между странами достаточное количество избыточной электроэнергии, которого хватит для питания нидерландской провинции Южная Голландия или британских городов Бирмингем и Манчестер вместе взятых, сообщили министры, не уточнив при этом конкретный маршрут ЛЭП.

«Это новое соединение еще больше повышает энергетическую безопасность и энергетическую независимость в Европе», — говорится в заявлении министра энергетики Нидерландов Роба Джеттена.

Министр энергетики Великобритании Грант Шэппс заявил, что эти страны «посылают «путинской России» мощный сигнал о том, что дни ее доминирования на мировых энергетических рынках, несомненно, закончились».

В настоящее время между Великобританией и Нидерландами функционирует один соединительный кабель BritNed link мощностью 1 ГВт.

Новый проект является частью более обширного энергетического плана, разрабатываемого правительствами девяти европейских стран. Согласно этому плану, страны бассейна Северного моря намерены развивать возобновляемую энергетику в регионе, так как они стремятся избежать своей чрезмерной зависимости от единственного иностранного источника, такого как Россия, говорится в материале агентства.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил о том, что Россия имеет определенные преимущества перед ЕС из-за невысокой стоимости своих энергоресурсов. По его словам, российская промышленность тратит куда меньше средств, чем западные компании. Из-за этого они более конкурентоспособны на мировых рынках при реализации своей продукции.

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