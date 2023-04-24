В АТОР заявили, что Турция потеряет российских туристов, если отельеры не снизят цены

Объем туристического потока россиян в Турцию может сократиться вдвое из-за существенно подорожавших путевок в эту страну. Такое мнение пресс-служба российской Ассоциации туроператоров (АТОР) опубликовала на своем сайте.

В АТОР привели прогноз координатора туроператора Pegas Touristik по странам СНГ Орхана Санджара, согласно которому популярную туристическую страну в 2023 году могут посетить только 3 млн туристов из России, в то время как власти ожидают до 6 млн гостей.

Гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов отметил, что направление по итогам года может недосчитаться 2 млн гостей из России из-за роста стоимости отдыха. Россияне, по его мнению, предпочтут отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Египте, Таиланде, на Мальдивах.

В АТОР ожидают изменения ситуации в случае снижения цен со стороны отельеров. Одновременно в ассоциации сомневаются в возможном сокращении стоимости на проживание в турецких отелях.

Во второй половине апреля агентство РИА Новости со ссылкой на данные экспертов туристической отрасли написало, что цена летних путевок из России в Турцию выросла на 20-30% за год. Средний чек на направлении достиг 226 тыс. руб.