Глава Минфина Силуанов: годовая инфляция в России опустилась до 3%

В настоящее время уровень инфляции на российском внутреннем рынке составляет 3% в годовом выражении. Властям РФ удалось нейтрализовать негативный эффект от большей части введенных международных санкций, приводит слова главы Министерства финансов (Минфина) Антона Силуанова ТАСС.

«Мы приняли необходимые решения, которые позволили нейтрализовать большую часть введенных санкций. Экономика просела, но не на 20%, а на 2,1%. Мы справились с инфляцией, которая в феврале — марте 2022 года скакнула до высоких уровней, сейчас инфляция 3%», — заявил Силуанов.

По его словам, снижения уровня инфляции удалось добиться за счет плана руководства Минфина и Центробанка (ЦБ). Перечень соответствующих действий разрабатывался на случай «сложных ситуаций», и «этот план сработал».

24 апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что в настоящее время мировая финансовая система находится в первой острой фазе изменения экономического порядка. Страны с развивающейся экономикой стали «теснить» государства с так называемой развитой экономикой.