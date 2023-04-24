Глава Минфина Силуанов: более 70% расчетов между Китаем и РФ осуществляются в нацвалютах

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что более 70% торговых расчетов в торговле РФ и Китая уже производятся в национальных валютах. Заявление было сделано чиновником на марафоне «Знание».

«Причем это и рубли, и юани, это взаимовыгодно, и это надежно», — уточнил глава Минфина.

Силуанов также отметил, что два года назад этот показатель составлял около 30%.

Ранее экономист Лобода призвал «не увлекаться юанизацией» при международных расчетах. В крупнейших странах Азии доля юаня в расчетах с Китаем находится в пределах 25-35%, что оптимально и для России, заявил Лобода, подчеркнув, что рубль до сих пор является недооцененной валютой. По мнению Лоботы, российская валюта в торговых оборотах должна быть не менее значимой, чем юань, поскольку она обеспечена реальными рыночными активами.

21 февраля 2023 президент РФ Владимир Путин заявил, что доля рубля в международных расчетах РФ удвоилась по сравнению с декабрем 2021 года.