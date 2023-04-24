Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минфина Силуанов: более 70% расчетов между Китаем и РФ осуществляются в нацвалютах

close
100%
Depositphotos/«Газета.Ru»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что более 70% торговых расчетов в торговле РФ и Китая уже производятся в национальных валютах. Заявление было сделано чиновником на марафоне «Знание».

«Причем это и рубли, и юани, это взаимовыгодно, и это надежно», — уточнил глава Минфина.

Силуанов также отметил, что два года назад этот показатель составлял около 30%.

Ранее экономист Лобода призвал «не увлекаться юанизацией» при международных расчетах. В крупнейших странах Азии доля юаня в расчетах с Китаем находится в пределах 25-35%, что оптимально и для России, заявил Лобода, подчеркнув, что рубль до сих пор является недооцененной валютой. По мнению Лоботы, российская валюта в торговых оборотах должна быть не менее значимой, чем юань, поскольку она обеспечена реальными рыночными активами.

21 февраля 2023 президент РФ Владимир Путин заявил, что доля рубля в международных расчетах РФ удвоилась по сравнению с декабрем 2021 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях