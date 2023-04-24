Силуанов: при запрете экспорта из стран ЕС Россия закупит товары у дружественных стран

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил в ходе марафона «Знания», что в случае запрета экспорта в России странами Евросоюа товары можно будет закупить у дружественных стран.

»(Страны Евросоюза — «Газета.Ru») говорят, вот, запретим экспорт в нашу страну. Хорошо. У нас, можно подумать, кроме тех стран, которые вводят эти ограничения, других нет!» — сказал Силуанов.

Он отметил, что такие товары и даже «лучшего качества» Россия сможет закупить у дружественных стран, если это необходимо.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и страны – союзники Соединенных Штатов рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию. Отмечалось, что представители стран – членов «большой семерки» обсуждают эту идею перед саммитом G7, который должен состояться в Японии в мае. Предполагается, что запрет могут ввести все государства Евросоюза, если их удастся вовлечь в эту идею. По данным источников, она еще находится в стадии обсуждения.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что возможное введение странами G7 полного запрета на экспорт товаров в Россию может обернуться для них прекращением зерновой сделки и многим другим, «в чем они нуждаются».