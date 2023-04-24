Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Силуанов: Банк России до конца года запустит в обращение цифровой рубль

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в ходе марафона «Знание» заявил, что Центробанк до конца года запустит в обращение цифровой рубль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас развиваем цифровой рубль. Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль», — заявил Силуанов.

Также он назвал цифровой рубль абсолютно надежным и прозрачным инструментом.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что за месяц россияне смогут пополнить свой рублевый цифровой кошелек на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей.

Ранее в ЦБ сообщили, что для оплаты покупок при помощи цифровых рублей необходимо считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.

Закон о цифровом рубле Госдума планирует принять до 20 мая, заявил председатель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях