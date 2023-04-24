Силуанов: Банк России до конца года запустит в обращение цифровой рубль

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в ходе марафона «Знание» заявил, что Центробанк до конца года запустит в обращение цифровой рубль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас развиваем цифровой рубль. Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль», — заявил Силуанов.

Также он назвал цифровой рубль абсолютно надежным и прозрачным инструментом.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что за месяц россияне смогут пополнить свой рублевый цифровой кошелек на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей.

Ранее в ЦБ сообщили, что для оплаты покупок при помощи цифровых рублей необходимо считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.

Закон о цифровом рубле Госдума планирует принять до 20 мая, заявил председатель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.