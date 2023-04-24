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Финская горно-технологическая компания Metso Outotec перестала работать в России

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Shutterstock

Поставщик технологий для предприятий горно-обогатительной и металлургической промышленности из Финляндии Metso Outotec завершил процесс ухода из России. Информацию об этом опубликовала пресс-служба компании на своем сайте.

«Чтобы ускорить расторжение контрактов, заключенных до войны, компания начала переговоры со своими клиентами, не попавшими под санкции. Этот процесс был завершен в первом квартале 2023 года, и с тех пор Metso Outotec прекратила сотрудничество с Россией»,— уточнили в Metso Outotec.

В организации уточнили, что не брали новые заказы из России с февраля 2022 года. Для покрытия расходов на процесс сворачивания бизнеса, как уточнили в организации, Metso Outotec зарегистрировала единовременный платеж в размере €150 млн во втором квартале (апрель — июнь) 2022 года.

Metso Outotec образовали в 2020 году в результате слияния Outotec и подразделения Minerals компании Metso. В том числе организация поставляла оборудование для плавучего варианта горно-обогатительного комбината (ГОК) для Павловского месторождения на Южном острове Новой Земли.

На прошлой неделе генеральный директор производителя батареек Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил подлинность письма, в котором он сообщил об уходе компании из России.

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