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Сбербанк запустил переводы в юанях по России и в белорусских рублях в Белоруссию

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк сообщил, что банк запустил перевод по номеру счета китайских юаней по России, а также белорусских рублей в любой банк Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что для перевода понадобится открытый в соответствующей валюте сберегательный счет, который можно открыть в банковском приложении. Комиссия составляет 1% от суммы переводимой валюты.

19 апреля сообщалось, что владельцы гаджетов Apple могут снова пользоваться онлайн-сервисами СберБанка через мобильное приложение SBOL, которое появилось в App Store. Позднее оно исчезло.

21 апреля руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова заявила «Газете.Ru», что Сбер активно выявляет мошеннические приложения, которые используют образ российского банка.

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