Мишустин заявил, что бизнес сможет получить преференции при строительстве жилья в Крыму

Правительство России предложило предоставить предпринимателям, которые занимаются строительством жилья в Крыму, возможность воспользоваться преференциями для участников созданной на полуострове свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, СЭЗ является одним из наиболее эффективных инструментов, которые позволяют увеличивать число инвесторов в Крыму. На рубль льгот, предоставленных ее участникам, приходится более трех рублей частных капиталовложений, объем которых — порядка 300 млрд рублей, уточнил премьер.

«Правительством предложено распространить этот механизм на реализацию проектов в сфере жилищного строительства. Предпринимателям предоставят преференции при градостроительной деятельности и землепользовании, им станет проще выбрать и получить участки, на которых будут возведены современные, комфортные дома для жителей полуострова», — отметил Мишустин (цитата по ТАСС).

19 апреля Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ), а также налоговые льготы ее участникам в новых регионах.